Министерство внутренних дел Украины отвергает обвинения 57 американских конгрессменов в финансировании Украиной антисемитизма. Об этом в МВД заявили в ответ на запрос Радио Свобода.

«Министр внутренних дел Арсен Аваков считает недопустимым, чтобы в современной Украине любого из украинских или иностранных граждан дискриминировали, запугивали или преследовали за принадлежность к иному вероисповеданию, нации или культуре. Все подобные преступные проявления получают принципиальную и быструю реакцию правоохранительных органов», - заявили в МВД.

В ведомстве напомнили, что в октябре 2017 года Национальная полиция разоблачила организованную преступную группировку, которая, по данным следствия, в течение 2016-2017 годов совершала нападения на дипломатические учреждения, иностранные организации, памятники архитектуры и культовые сооружения на территории государства с «провокационной целью подрыва дружественных отношений» Украины с иностранными партнерами, в частности, США, Польшей, Венгрией, Израилем.

В МВД утверждают, что на счету группировки, «координация действий которой происходила с территории России, в общем семь «преступных эпизодов»: осквернение синагог и памятников, организация взрывов на территории посольств, консульств, в местах религиозного паломничества и публичных местах.

В министерстве также отвергают обвинения в адрес военного подразделения Национальной гвардии Украины, которое конгрессмены назвали «неонацистским батальоном «Азов».

«Этот профессиональное подразделение является одним из наиболее мотивированных и боеспособных, с первого дня вооруженной агрессии России противостоит ей на фронте, защищает суверенитет и территориальную целостность нашего государства, функционирует в строгом соответствии с законами, боевыми и дисциплинарными уставами военных формирований Украины и имеет героическую победную историю, в частности освобождение от пророссийских оккупантов города Мариуполя», - отметили в ведомстве.

В МВД заявили, что удивлены упоминанием министра внутренних дел Арсена Авакова, в частности после завершения его визита в Соединенные Штаты. «Во время него состоялся ряд встреч высокого уровня министра с руководством Государственного департамента США, переговоры с конгрессменами и сенаторами, подписано с директором ФБР рамочное соглашение о сотрудничестве. Во время этих переговоров американская сторона выражала поддержку процессу реформ МВД Украины и подчиненных структур, которые осуществляет министр Аваков», - рассказали в ведомстве.

Министерство обещает предоставить «все необходимые разъяснения». «Надеемся, что Государственный департамент США отреагирует на обращение группы конгрессменов и соответствующим образом проинформирует их о позиции украинской стороны по этому поводу», - отметили в МВД.

Напомним, группа из более 50 американских конгрессменов, среди которых представители обеих ведущих партий, обратились в Госдепартамент США с просьбой о дипломатическом давлении на Украину и Польшу за «финансируемый государством» антисемитизм.