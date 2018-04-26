Группа из более 50 американских конгрессменов, среди которых представители обеих ведущих партий, обратились в Госдепартамент США с просьбой о дипломатическом давлении на Украину и Польшу за «финансируемый государством» антисемитизм. Текст соответствующего обращения опубликован на официальном сайте конгрессмена Ро Ханы, передает Радио Свобода.

«Мы призываем вас присоединиться к нам и правозащитным организациям в борьбе против антисемитизма, ксенофобии и всех форм нетерпимости, призвав польские и украинские правительства однозначно отбросить искажения Холокоста и чествование нацистских коллаборационистов и полностью расследовать антисемитские преступления», - отмечают конгрессмены в обращении к исполняющему обязанности государственного секретаря Джона Салливана.

Среди прочего, Ро Ханна и другие подписанты назвали в числе «нацистских коллаборационистов» Степана Бандеру.

«Среди групп и лиц, которых прославляют в Украине, есть нацистские коллаборационисты Степан Бандера, Роман Шухевич и Организация украинских националистов, также как и Украинская повстанческая армия», - указывают конгрессмены.

Авторы обращения отмечают также, что Польша приняла закон, который наказывает заявления, приписывающие нацистские преступления Германии польскому государству, штрафами или тюремным сроком. Представители польского правительства говорят, что закон призван защитить страну от ложных обвинений в соучастии в Холокосте.

Проявлением антисемитизма и прославлением нацистских коллаборационистов в Украине, по мнению конгрессменов, является «проуповская кампания 2017 года» украинского Института национальной памяти, переименование улиц в честь Бандеры и Шухевича, а также деятельность «неонацистского батальона Азов», который должен быть распущен, а не включен в состав Нацгвардии, считают авторы заявления. Также конгрессмены указали на причастность министра внутренних дел Арсена Авакова к деятельности этого подразделения.

Степан Бандера, который был идеологом и теоретиком украинского национализма, вскоре после провозглашения восстановления Украинского государства 30 июня 1941 во Львове был задержан нацистами. В начале 1942 года его перевезели в концентрационный лагерь Заксенхаузен, откуда он вышел в сентябре 1944 года. В 1959 году Бандера был убит советским агентом Богданом Сташинским.

Руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что «российская пропаганда имеет целью дискредитировать формирование Украиной собственного взгляда на собственное прошлое». «Для этого использует советские мифы и стереотипы, в которых борцов за украинскую независимость изображали как предателей, коллаборационистов, антисемитов. На самом деле евреи, как и украинцы, на нашей земле были жертвами двух тоталитарных режимов - нацистского и коммунистического. Раскрывать правду об этих режимах – залог налаживания нормальных отношений между нашими народами», - сказал Вятрович.