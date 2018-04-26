также в разделеОбщество
МВД: Бочковский фактически находятся на скамье подсудимых 22
За 10 лет Украина на 43% сократила выбросы углекислого газа 11
Адвокаты Януковича заявили, что не придут на суд 15
Выборы в ОТО: Избирателей подкупают дровами и цыплятами 22
На майских порядок в Одессе будут охранять 2 тысячи правоохранителей 16
Конфайнмент на ЧАЭС планируют ввести в эксплуатацию в декабре 17
МВД привлечет европейских специалистов для охраны правопорядка в Одессе 23
Порошенко наградил легендарных чернобыльских героев-водолазов 50
ПАСЕ приняла резолюцию о коррупции в Ассамблее 26
СБУ заявила о предотвращении массовых беспорядков на майские 35
Порошенко показали подготовку хранилища отработанного ядерного топлива на ЧАЭС 49
Главный судья Ужгорода нашел «жучок» в кабинете 36
Ночь на четверг в Киеве соответствовала по температуре июлю 19
Сотруднику СБУ сообщено о подозрении 26
Суд восстановил в должности скандального экс-главу ГосЧС 59
Задержанный на взятке заммэра Луцка – в больнице 39
Суд предлагает Януковичу сменить адвокатов на стадии дебатов 41
ФСБ проводит массовые обыски у крымских татар 82

Ежегодно Украина тратит примерно 200 млн долларов на оплату услуг по вывозу ядерных отходов из работающих украинских АЭС на территорию Российской Федерации. Об этом сообщили ForUm’у в пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины со ссылкой на главу ведомства Остапа Семерака.

«Сегодня Украина увозит в Россию отработанное ядерное топливо с рабочих АЭС. За такую ​​услугу мы в зависимости от года платим около 200 млн долл», - сказал он.

По словам министра, Украина сейчас активно работает над созданием необходимой безопасной инфраструктуры, которая позволила бы больше не вывозить эти вещества в РФ.

«Как только Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) будет введено в эксплуатацию, мы перестанем чувствовать необходимость отвозить отработанное ядерное топливо на хранение в Россию. Отказ Украины от таких услуг для России будет означать потерю колоссального дохода и технологического крючка, на который подсадила Украину», - пояснил Семерак.

Министр также отметил, что каждый раз после заявлений Украины об успешных шагах в реализации проекта ЦХОЯТ в России поднимается информационная волна, нацеленная на дискредитацию этого процесса.

«Каждый раз пропагандистские медиа в России массово начинают спекулировать на этой теме, распространяя различные фейки. Хочу заверить, что все работы на нашем объекте происходят в соответствии с международными нормами и стандартами и контролируются украинским регулятором и МАГАТЭ», - пояснил Семерак.

Украинские АЭС с реакторами типа ВВЭР, как и другие АЭС в бывшем СССР, создавались исходя из концепции временного хранения и дальнейшей переработки ОЯТ в Железногорске Красноярского края РФ (для реакторов ВВЭР-1000) и переработки в  Озерске Челябинской области (для реакторов ВВЭР-440). До сих пор Украина продолжает вывозить ОЯТ в Россию. С 2001 года Украина вела переговоры с иностранными компаниями по строительству хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения.

В 2004 году был объявлен тендер на строительство централизованного хранилища. Его победителем стала американская компания Holtec International, которая является ведущим поставщиком и обладателем технологии «мокрых» и «сухих» систем хранения отработанного ядерного топлива в США.

Корпорация предложила внедрить в Украине собственную технологию «сухого» хранения ядерных отходов, апробированную в США, Швейцарии и Испании.

В 2016 году Кабинет Министров Украины принял решение о предоставлении земельных участков для строительства ЦХОЯТ и подъездного железнодорожного пути в постоянное пользование ГП «НАЭК «Энергоатом», а в начале 2017 утвердил проект строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций.

Напомним, 26 апреля в рамках рабочей поездки на Чернобыльскую АЭС Президент Петр Порошенко ознакомился с ходом подготовки хранилища отработанного ядерного топлива к проведению «горячих» испытаний и обработки отработанного ядерного топлива из реакторов №1, 2, 3 ЧАЭС с целью последующего хранения. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги