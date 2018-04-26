Ежегодно Украина тратит примерно 200 млн долларов на оплату услуг по вывозу ядерных отходов из работающих украинских АЭС на территорию Российской Федерации. Об этом сообщили ForUm’у в пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины со ссылкой на главу ведомства Остапа Семерака.

«Сегодня Украина увозит в Россию отработанное ядерное топливо с рабочих АЭС. За такую ​​услугу мы в зависимости от года платим около 200 млн долл», - сказал он.

По словам министра, Украина сейчас активно работает над созданием необходимой безопасной инфраструктуры, которая позволила бы больше не вывозить эти вещества в РФ.

«Как только Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) будет введено в эксплуатацию, мы перестанем чувствовать необходимость отвозить отработанное ядерное топливо на хранение в Россию. Отказ Украины от таких услуг для России будет означать потерю колоссального дохода и технологического крючка, на который подсадила Украину», - пояснил Семерак.

Министр также отметил, что каждый раз после заявлений Украины об успешных шагах в реализации проекта ЦХОЯТ в России поднимается информационная волна, нацеленная на дискредитацию этого процесса.

«Каждый раз пропагандистские медиа в России массово начинают спекулировать на этой теме, распространяя различные фейки. Хочу заверить, что все работы на нашем объекте происходят в соответствии с международными нормами и стандартами и контролируются украинским регулятором и МАГАТЭ», - пояснил Семерак.

Украинские АЭС с реакторами типа ВВЭР, как и другие АЭС в бывшем СССР, создавались исходя из концепции временного хранения и дальнейшей переработки ОЯТ в Железногорске Красноярского края РФ (для реакторов ВВЭР-1000) и переработки в Озерске Челябинской области (для реакторов ВВЭР-440). До сих пор Украина продолжает вывозить ОЯТ в Россию. С 2001 года Украина вела переговоры с иностранными компаниями по строительству хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения.

В 2004 году был объявлен тендер на строительство централизованного хранилища. Его победителем стала американская компания Holtec International, которая является ведущим поставщиком и обладателем технологии «мокрых» и «сухих» систем хранения отработанного ядерного топлива в США.

Корпорация предложила внедрить в Украине собственную технологию «сухого» хранения ядерных отходов, апробированную в США, Швейцарии и Испании.

В 2016 году Кабинет Министров Украины принял решение о предоставлении земельных участков для строительства ЦХОЯТ и подъездного железнодорожного пути в постоянное пользование ГП «НАЭК «Энергоатом», а в начале 2017 утвердил проект строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций.

Напомним, 26 апреля в рамках рабочей поездки на Чернобыльскую АЭС Президент Петр Порошенко ознакомился с ходом подготовки хранилища отработанного ядерного топлива к проведению «горячих» испытаний и обработки отработанного ядерного топлива из реакторов №1, 2, 3 ЧАЭС с целью последующего хранения.