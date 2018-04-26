В рамках рабочей поездки на Чернобыльскую АЭС Президент Петр Порошенко ознакомился с ходом подготовки хранилища отработанного ядерного топлива к проведению «горячих» испытаний и обработки отработанного ядерного топлива из реакторов №1, 2, 3 ЧАЭС с целью последующего хранения. Об этом ForUm’у сообщлили в пресс-службе Главы государства.

Генеральный директор ГСП «Чернобыльская АЭС» Игорь Грамоткин и главный инженер ХОЯТ-2 ГСП «ЧАЭС» Андрей Савин проинформировали Порошенко об обустройстве объекта, который состоит из двух частей: установки по подготовке ядерного топлива к хранению и собственно хранилища. Они также объяснили, как осуществляется прием вагонов-контейнеров с отработанным ядерным топливом, как транспортируются контейнеры с отработанным топливом в вагоне-контейнере со старого хранилища (ХОЯТ-1) к новому (ХОЯТ-2) и о процессе подготовки отработанного ядерного топлива к хранению.

Согласно плану работ так называемые «горячие» испытания должны быть завершены в декабре этого года, после этого объект будет вводиться в эксплуатацию. Начало работы объекта на полную мощность, то есть его полная эксплуатация должна начаться в четвертом квартале 2019 года.

Всего в старом хранилище ныне хранится 21297 отработавших тепловыделяющих сборок. Все они будут перемещены в новое хранилище – ХОЯТ-2. Согласно мощностям нового объекта в год планируется перевозка в новое хранилище 2500 топливных сборок. Таким образом, за 9,5 лет планируется осуществить полное перемещение отработанного ядерного топлива в ХОЯТ-2, где оно будет храниться в течение еще 100 лет.