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Дело в отношении заместителя городского головы Луцка Александра Рачкова будет расследовать Специализированная антикоррупционная прокуратура, задержанный накануне чиновник в настоящее время находится в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области, передает 112 Украина.

«Все фигуранты производства задержаны в порядке статьи 208 УПК. Заместитель городского головы находится в лечебном учреждении, а главу одного из судов области доставили в столицу в САП, которая и будет проводить с ней все следственные действия, в том числе объявлять о подозрении», - рассказала спикер прокуратура Наталья Мухаревич.

Накануне вечером стало известно о задержании троих чиновников мэрии Луцка, в том числе - заместителя городского головы во время получения ими четвертого транша неправомерной выгоды в размере 17 тысяч долларов США.

Также заммэра был посредником во время вымогательства главой одного из судов области взятки в размере 10 тыс. долларов за вынесение положительного решения в уголовном производстве. Судью также задержали во время получения взятки.
ForUm

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