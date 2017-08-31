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Международная компания Global Firepower, ежегодно составляющая рейтинг лучших армий мира, в этом году поместила Украину на 30 место (между Швецией и Мьянмой), сообщает пресс-служба Минобороны.

Первое место заняла армия США, второе – РФ.

В первую десятку также вошли Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет.

Рейтинг лучших армий мира состоял из 133 стран.

Для создания рейтинга компания Global Firepower провела комплексное исследование, в ходе которого учитывала более 50 факторов.

Страны, у которых есть ядерный арсенал, получали бонусные баллы. Также, дополнительные баллы получали страны-члены НАТО.

По сравнению со странами-соседями Украина заняла третье место – после РФ и Польши (19 место).

«Следует отметить, что с каждым годом Вооруженные Силы Украины поднимаются все выше в рейтинге лучших армий мира», - резюмировали в Минобороны.

 

 
ForUm

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