В Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции для дачи объяснений приглашена уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает пресс-служба НАБУ.

Так, Национальное агентство установило, что Денисова, будучи народным депутатом Украины VIII созыва, то есть лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, на которое распространяется действие Закона Украины «О предотвращении коррупции», 15 марта 2018 года, совершив действия в условиях реального конфликта интересов, которые заключались в непосредственном участии в обсуждении и в голосовании на пленарном заседании 8 сессии VIII созыва Верховной Рады Украины по вопросу повестки дня о назначении указанного лица на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека, нарушила требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, установленные статьей 28 Закона.

В НАПК отметили, что своими действиями Денисова совершила правонарушение, связанное с коррупцией, ответственность за которые предусмотрена частями первой и второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В связи с этим Денисова приглашена прибыть в Национальное агентство 25 апреля в течение дня с 09:00 до 17:00.

В НАПК напоминают, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях.

Как ранее сообщал ForUm, 15 марта Верховная Рада назначила Людмилу Денисову уполномоченным парламента по правам человека.