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Беглый украинский нардеп Александр Онищенко обещает обнародовать компромат на директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.   

«Кстати, готовлю один материал по Сытнику и как он ведет уголовные дела, как фабрикует и уговаривает фальсифицировать. Опубликую на следующей неделе», - написал он в Facebook.

При этом Онищенко утверждает, что не обсуждал с Сытником свои «пленки».   

Напомним, директор НАБУ Артем Сытник заявил, что бюро пока не видит никаких конкретных фактов нарушения закона в скандальных аудиозаписях нардепа Александра Онищенко, на которых он якобы общается с Президентом Петром Порошенко.    
ForUm

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