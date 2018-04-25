Беглый украинский нардеп Александр Онищенко обещает обнародовать компромат на директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.

«Кстати, готовлю один материал по Сытнику и как он ведет уголовные дела, как фабрикует и уговаривает фальсифицировать. Опубликую на следующей неделе», - написал он в Facebook.

При этом Онищенко утверждает, что не обсуждал с Сытником свои «пленки».

Напомним, директор НАБУ Артем Сытник заявил, что бюро пока не видит никаких конкретных фактов нарушения закона в скандальных аудиозаписях нардепа Александра Онищенко, на которых он якобы общается с Президентом Петром Порошенко.