За 16-ю неделю 2018 года в Украине корью заболели 1070 человек: 507 взрослых и 563 ребенка. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Минздрава.

Отмечается, что это самое большое количество новых случаев заболевания, зафиксированных за неделю с начала вспышки кори с 2017 года. Стремительный рост количества заболеваний за последнюю неделю связан с групповыми вспышками в Волынской, Львовской, Закарпатской, Черниговской, Киевской областях, а также ростом количества взрослых, заболевших корью.

20 апреля оперативный штаб Минздрава Украины по реагированию на ситуацию по распространению кори в Украине принял решение о расширении мер усиленной иммунизации всей группы детей в возрасте до 18 лет (ранее меры усиленной иммунизации распространялись только на детей до 9 лет).

Также Министерство здравоохранения изучает возможность проведения иммунизации взрослых по эпидемическим показаниям с использованием вакцин, закупленных на национальном уровне.

Всего в течение 16-ти недель 2018 корью заболели 11720 человек - 4564 взрослых и 7156 детей. С начала года от осложнений кори умерло восемь человек: шестеро детей и двое взрослых.

Больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской (1985), Закарпатской (1893), Одесской (1327), Львовской (1293), Черновицкой (983) областях. За последнюю неделю значительно возросло количество зарегистрированных случаев в Винницкой, Волынской, Кировоградской, Львовской, Харьковской, Киевской областях и. Киеве.

Напомним, в Закарпатской и Ивано-Франковской областях – самый низкий уровень вакцинации от кори и краснухи.