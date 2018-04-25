В рейтинге международной правозащитной организации «Репортеров без границ» Украина заняла 101-е место среди 180 стран мира.

Об этом говорится в ежегодном индексе свободы СМИ в мире по состоянию на 2018 год, опубликованным 25 апреля, сообщает DW.

По сравнению с прошлогодним рейтингом, Украина поднялась на одну позицию, набрав 31,16 балла. В прошлом году состояние свободы слова в стране был оценено в 33,19 балла.

Также отмечается, что ни в одном другом регионе мира ситуация со свободой слова в течение 2017 года не ухудшилось настолько, как это произошло в Европе. В ряде европейских стран участились случаи травли представителей СМИ со стороны правительств и ведущих политиков, констатируют в организации.

Среди пяти стран мира, чья позиция в рейтинге свободы слова ухудшилась больше всего, четыре страны представляют Европу: Мальта (65 место, минус 18 позиций), Чехия (34 место, -11 позиций) и Словакия (27 место, -10 позиций ), которые являются членами Европейского Союза, а также Сербия (76 место, -10 позиций). Влиятельные политики в этих странах позволяют себе враждебные высказывания и оскорбления в адрес журналистов, а также подают на них в суд. Частично в этих странах свобода слова ограничивается также владельцами СМИ. А в таких странах, как Соединенные Штаты Америки (45 место), Индия (138) и Филиппины (133), высокопоставленные политики, включая глав государств, объявляют критических к ним журналистов предателями, отмечают в «Репортерах без границ».

В организации отмечают, что в Турции (157) и Египте (161) «медиафобия» стала настолько выраженной, что журналистов регулярно обвиняют в терроризме, а нелояльных к власти представителей СМИ безосновательно арестовали. Позиция США в рейтинге после прихода к власти президента Дональда Трампа продолжает падать второй год подряд. В этом году США в рейтинге опустились еще на две позиции и занимают 45-е место. В «Репортерах» напоминают, что Трамп в своей риторике в отношении журналистов прибегал к высказываниям, которые в свое время принимал советский диктатор Иосиф Сталин. Так, глава Белого дома назвал журналистов «врагами народа».

Также в организации, в частности, отмечают усиление давления на независимые СМИ и государственной пропаганды в России (148), усилении цензуры в Китае (176) и давление на СМИ в Польше (58). Также правозащитники напоминают о резонансных убийствах журналистов, которые произошли в прошлом году на Мальте и в Чехии, что также негативно повлияло на позиции этих стран в рейтинге. Самой опасной страной мира для работы журналистов была признана охваченная войной Сирия, где в прошлом году 13 журналистов были убиты из-за своей профессиональной деятельности.

Как и годом ранее, первое место в рейтинге занимает Норвегия, а последнее –– 180-е – Северная Корея. В десятку стран, где ситуация со свободой слова экспертами организации оценивается высоко, вошли также Швеция (2), Нидерланды (3), Финляндия (4), Швейцария (5), Ямайка (6), Бельгия (7), Новая Зеландия (8), Дания (9) и Коста-Рика (10). Германия в рейтинге заняла 15-е место.

Каждая страна в рейтинге получает итоговый балл по шкале от 0 до 100, и чем выше он, тем хуже, по мнению организации, ситуация со свободой слова в мире. Показатели организация рассчитывает на основе ряда параметров, в частности разнообразие медиа и их независимости, условия работы журналистов и самоцензура, правовая защита и институциональная прозрачность.

Напомним, в 2016 году Украина поднялась на пять позиций (до 102-го места) по сравнению с 2015 годом в новом рейтинге свободы прессы международной организации «Репортеры без границ».