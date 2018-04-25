Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ждет очередного обострения в отношениях с Украиной.

Об этом он заявил во вторник в Будапеште, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Magyar Midők.

Петер Сийярто рассказал о «трех ударах» от Украины, последним из которых он считает предложение Петра Порошенко лишать гражданства лиц, использующих, в частности, избирательное право другого государства.

Сийярто заявил, что «первым ударом» по правам меньшинств стал закон об образовании, который «значительно ограничил права национальных меньшинств в использовании родного языка». Венгерский министр утверждает, что, несмотря на международное давление, правительство Украины до сих пор не начало переговоры с венгерски нацменьшинством Закарпатья.

«Вторым ударом» Сийярто считает признание языкового закона Кивалова-Колесниченко неконституционным. По его словам, сейчас в украинском парламенте есть три новых предложения, «каждое из которых хуже другого».

«Третий удар», по словам министра, заключается в том, что Президент Украины призвал принять закон о наказании за двойное гражданство, считая, что двойное гражданство представляет угрозу национальной безопасности.

Напомним, 19 апреля в Верховной Раде зарегистрирован президентский законопроект о внесении изменений в закон Украины «О гражданстве Украины» относительно усовершенствования отдельных положений.

Среди прочего, статью 19 предлагается дополнить положением, согласно которому основанием для потери гражданства Украины является «приобретения гражданства России в результате совершения противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории Крыма оккупационной администрацией России».

Законопроект предлагает ввести дополнительные основания для потери гражданства Украины, в частности использование избирательного или иного права, которое предоставляет иностранное гражданство, или исполнение лицом обязанностей, которые на него возлагает иностранное гражданство, что может подтверждаться публичными реестрами государственных органов или использование паспорта иностранного государства во время выезда из Украины или въезда в Украину (если это зафиксировано должностным лицом Государственной пограничной службы Украины).