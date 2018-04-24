Только 63 семьи из почти 1,6 млн внутренне перемещенных лиц получили жилье от государства за 4 года войны.

Об этом сказал председатель парламентского комитета по правам человека Григорий Немыря во время круглого стола «Война, мир и реинтеграция: что будет после окончания АТО», сообщает Громадське.

«За 4 года войны жилье от государства получили 63 семьи из 1,6 млн внутренне перемещенных лиц», - сказал он.

Напомним, координатор по гуманитарным вопросам Организации Объединенных Наций в Украине Нил Вокер заявил, что Украина - девятая в мире страна по количеству внутренне перемещенных лиц.