Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд остается благосклонным к идее сохранения России в составе Совета Европы, несмотря на текущие проблемы с этой страной.

Об этом он сообщил в ответах на вопросы депутатов в Страсбурге во время сессии ПАСЕ, сообщает «Европейская правда».

«Я остаюсь приверженным к сохранению России в СЕ», - подчеркнул он.

Он отдельно подчеркнул, что решение об исключении государства-члена СЕ могут принимать только Комитет министров СЕ. «Страна-член остается здесь (в составе организации), пока страны-члены не примут обратного решения», - добавил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, Генсек подчеркнул, что лично он выступает против исключения России из СЕ, поскольку организация работает «не для стран, а для людей».

«Европейский суд по правам человека важен для граждан Российской Федерации... Меня ужасает возможность того, что россияне выпадут из-под действия Европейской конвенции», - заявил он.

Вместе с тем, Ягланд заявил, что готовится к определенным «жестким действиям» из-за неуплаты Россией своего взноса в бюджет СЕ. «Совершенно неприемлемо то, что Россия делает, когда не выплачивает свой взнос в бюджет», - заявил он, не уточнив сущность запланированных действий для решения этой проблемы.

Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд настаивает, что Россия должна вернуться к работе в ПАСЕ до саммита организации, который запланирован в следующем году.