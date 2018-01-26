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Киевская городская государственная администрация констатирует, что по состоянию на 17 января 19 маршрутов частных перевозчиков увеличили цену за проезд на 1 гривню.

Об этом сообщили в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, передают Українські Новини.

На маршрутах компании-перевозчика «Ярославъ-Авто» цена поднялась на 1 гривню на маршрутах №№555, 434, 545, 526, 509, 151, 242, 496, 542, 504, 528 - до 7 гривен за проезд, на маршрутах №№ 577, 569, 249, 557 - до 6 гривен за проезд.

На маршрутах компании-перевозчика «Авен-Езер» цена поднялась на 1 гривню на маршруте № 501 до 6 гривен за проезд.

На маршрутах компании-перевозчика «ДМ-Киевтранс» цена поднялась на 1 гривну на маршрутах №№194 и 582 - до 5 гривен за проезд, на маршруте № 455 - до 7 гривен за проезд.

Согласно законодательству, местная власть лишена законных оснований влиять на тарифы по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, работающих в режиме маршрутного такси.

Тарифы на перевозку пассажиров рассчитываются согласно методике расчета тарифов на услуги пассажирского автомобильного транспорта, утвержденной Министерством транспорта и связи в 2009 году.

В соответствии с методикой тариф на перевозки на городских автобусных маршрутах общего пользования города Киева, которые работают в режиме маршрутного такси, является свободным и формируется каждым перевозчиком самостоятельно.

 
ForUm

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