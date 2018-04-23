Служба безопасности проводит обыски в публичном акционерном обществе «Мотор Сич» в Запорожье.

Такую информацию «Украинской правде» подтвердила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

На вопрос проходят сейчас обыски на предприятии, Гитлянская ответила: «Да. Сейчас продолжаются следственные действия на предприятии».

Она также сообщила, что обыски в Запорожье проводят правоохранители из столицы.

Напомним, в июле 2017 года на заводе прошли обыски из-за растрат. Тогда на объектах предприятия и в ключевых лиц провели обыски.

«Мотор Сич» - предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.