Российско-оккупационные войска запугивают местное население Донбасса информацией о якобы запланированном силами АТО широкомасштабном наступлении с 30 апреля. Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, сообщает пресс-служба Минобороны.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, с целью оправдания присутствия на востоке Украины российских оккупационных войск, противник продолжает запугивать местное население недостоверной информации о проведении силами АТО с 30 апреля с.г. широкомасштабных наступательных действий и деятельностью украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ)», – отметил он.

В то же время, по словам Гуцуляка, в течение 18-20 апреля на территории России проведено командно-штабная тренировка по управлению войсками (силами) Южного военного округа ВС РФ под руководством командующего округом генерал-полковника Александра Дворникова, в ходе которого на едином оперативном фоне и по единому замыслу отрабатывались варианты применения войск, в т.ч. по опыту ведения боевых действий соединений и частей т.н. 1 и 2 АК российских оккупационных войск.

Напомним, антитеррористическая операция на востоке Украины будет переформатирована в операцию Объединенных сил 30 апреля 2018 года.