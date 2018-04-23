Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы настаивает, что среди действующих членов ПАСЕ есть 5 депутатов, упомянутых в отчете о коррупции как нарушители этических норм.

Об этом заявил президент Ассамблеи Микеле Николетти, сообщает «Европейская правда».

«В отчете Внешней следственной группы названы 5 фамилий, а именно депутаты Педро Аграмунт (Истпания), Флориан Преда (Румыния), Штефан Шеннах (Австрия), Самед Сеидов (Азербайджан) и Жорди Шукла (Испания)», - сообщил он.

Президент ПАСЕ отметил, что это не означает вины каждого из них, так как в отношении этих политиков звучат замечания различного масштаба. «Необходимо рассмотреть каждый случай отдельное и принять соответствующее решение», - заявил он. Он отметил, что исходя из этого, стоит принять решение о санкциях в отношении отдельных депутатов.

Докладчик по вопросам работы Постоянного комитета и Бюро ПАСЕ Лилиан Мари-Паскье заметила, что сейчас можно утверждать о нарушении правил ассамблеи четырьмя из них. Она не уточнила фамилию того, кто может избежать наказания, но есть основания предполагать, что речь идет о Штефане Шеннахе.

Стоит добавить, что ряд других депутатов, наоборот, считают необходимым увеличение списка нарушителей. Да, есть несколько депутатов, которые отказались сотрудничать и общаться со следственной группой.

Напомним, в ПАСЕ подтвердили коррупционную составляющую в действиях Азербайджана, которые могли влиять на решения, принимавшиеся относительно страны в ПАСЕ.