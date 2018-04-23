Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне B-/B с прогнозом «стабильный», сообщает УНИАН.

Также агентство подтвердило рейтинг стрны по национальной шкале на уровне uaBBB-.

S&P также ожидает, что Украина будет проводить реформы, необходимые для предоставления очередного транша МВФ.

«Прогноз «стабильный» отражает наши ожидания того, что украинское правительство будет проводить реформы, необходимые для предоставления пятого транша в рамках программы расширенного финансирования МВФ. Эти средства вместе с дополнительной финансовой поддержкой со стороны международных организаций-доноров помогут Украине выполнить внешние обязательства со сроками погашения в ближайшие 12 месяцев», - говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2017 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах на уровне B-.