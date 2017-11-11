Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах на уровне B-. Об этом сообщается в пятницу, 10 ноября, на сайте агентства, пишет DW.

Краткосрочный кредитный рейтинг так же остался без изменений – на уровне B. Прогноз по обоим рейтингам «стабильный».

Аналитики S&P ожидают, что Киев проведет «фискальные, финансовые и экономические реформы», необходимые для получения новых траншей от Международного валютного фонда (МВФ).

Если украинские власти не выполнят предписания МВФ и не получат очередной кредит, суверенный рейтинг страны будет пересмотрен в сторону снижения, предупреждает S&P.