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За минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск осуществили 36 обстрелов позиций украинских защитников, применяя запрещенное оружие, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на донецком направлении из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» боевики обстреляли наши позиции неподалеку Лебединского, выпустив по украинским укреплениям 40 реактивных снарядов. Также под Лебединским враг применил 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Кроме этого, из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов оккупанты открывали огонь по защитникам Широкино и Водяного.

Также минометы калибра 120 мм агрессор применил вблизи Новотроицкого, 82 мм минометы в районе Песков, Водяного и шахты «Бутовка», гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие – у Гнутово, шахты «Бутовка», Водяного, Песок, Верхнеторецкого и Опытного. Огонь из стрелкового оружия велся по защитникам Марьинки, Невельского, Авдеевки и Новотроицкого.

На луганском направлении из запрещенной 122-мм артиллерии агрессор обстрелял наши опорные пункты в районе Попасной, с 82-мм минометов и вооружения БМП – под Троицким, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Новгородского. Кроме этого, гранатометы и снайперское оружие оккупанты применили вблизи Зайцево, вооружение БМП – в районе Крымского, крупнокалиберные пулеметы – неподалеку Майского, а стрелковое оружие – под Новолуганским.

К сожалению, вследствие вражеского огня один украинский защитник погиб. Еще один наш воин - получил ранение. Пострадавшего военнослужащего доставили в лечебное учреждение, где ему оказана необходимая медицинская помощь.
ForUm

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