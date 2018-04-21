По информации уполномоченного Президента по делам крымскотатарского народа, народного депутата Мустафы Джемилева, на территории Крыма Россией размещены шесть ядерных боеголовок.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Татьяна Вербицкая, пресс-секретарь Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности.

«В первую очередь, это грубое нарушение Будапештского меморандума, поскольку юридически Крым — это территория Украины. Мы как неядерное государство снова стали ядерным. Я обращался в Министерство иностранных дел, со многими депутатами говорил о том, что нам необходимо содействие МАГАТЭ. Ведь угроза нависла не только над Украиной, но и над всем Черноморским бассейном», — прокомментировал ситуацию лидер крымскотатарского народа.

Насколько известно изданию, информация о размещении ядерных боеголовок в Крыму не подтверждается профессиональными источниками. Впрочем, те же источники сообщают о том, что после оккупации Крыма в бывшем феодосийском советском хранилище ядерного оружия, уничтоженном в 90-е годы прошлого века, была выставлена охрана, развернуто масштабное восстановление объекта.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Российская Федерация проводит модернизацию военной инфраструктуры в оккупированном Крыму для размещения на полуострове ядерного оружия.