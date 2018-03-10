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Украинское гражданство занимает 91 место в рейтинге компании Nomad Capitalist, которая оценивает «ценность» гражданства в 199 странах и территориях мира.

Украина разделила 91 место с Албанией и улучшила свои позиции по сравнению с прошлым годом, на 21 пункт, говорится в исследовании, передает Радио Свобода.

В рейтинге Nomad Passport Index гражданство оценивается на основе пяти факторов. Это - безвизовые поездки (50% от общей оценки), система налогообложения (30%), общее восприятие государства и граждан миром, возможность иметь двойное гражданство и уровень свободы (последние три показателя – по 10%).

Согласно рейтингу, без виз или с упрощенным порядком их выдачи владельцы украинского паспорта могут попасть в 114 стран. Украину отмечают среди пяти государств, которые значительно улучшили свои позиции по сравнению с прошлым годом.

В первую пятерку рейтинга вошли Люксембург, Ирландия, Швейцария, Португалия и Швеция.

Замыкают список Ливия, Йемен, Эритрея, Ирак и Афганистан.

Россия оказалась на 87 месте, Беларусь – на 127, Молдова - на 90, Грузия – 96.

Паспорт США – на 35-м месте.
ForUm

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