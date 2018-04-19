На период цветения сакуры «Укрзализныця» назначила дополнительные поезда в Ужгород, сообщается на официальном сайте главы Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля.

«В ответ на просьбу руководителя края Геннадия Москаля, на период цветения сакур и майские праздники «Укрзализныця» увеличила предложение мест в направлении Ужгорода. Введены дополнительные поезда сообщением Киев - Ужгород и сообщением Харьков - Ужгород, а также в обратном направлении», – отметили в ОГА.

В частности, поезда № 239/240 Киев - Ужгород будут отправляться из столицы 18, 22, 25, 29 апреля, в обратном направлении 19, 21, 23, 26, 28, 30 апреля.

Поезда № 207/208 сообщением Киев - Ужгород будут отправляться из столицы 27 апреля и 4 мая, а из Ужгорода 6 мая.

Поезда № 235/236 Ужгород - Харьков будут отправляться из Ужгорода 28 апреля, а также 1-го и 6-го мая, из Харькова - 27 и 30 апреля и 4 мая.

Напомним, ранее Закарпатская облгосадминистрация поросила «Укрзализныцю» назначить дополнительный поезд Киев - Ужгород в связи со цветением сакуры.