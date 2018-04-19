В Винницкой области в ходе проведения спецоперации полицейские обезвредили вооруженного мужчину.

По данным пресс-службы облглавка, днем 18 апреля поступило сообщение от 49-летней жительницы с. Вербка Чечельницкого района о насилии в семье.

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники сектора реагирования патрульной полиции. Выяснилось, что в доме в состоянии алкогольного опьянения муж заявительницы угрожает ей ружьем.

Полицейским удалось вывести женщину из дома. Она не пострадала. Когда дебошир увидел полицейских – он открыл стрельбу в сторону полицейских.

В ответ полицейский применил табельное огнестрельное оружие и ранил злоумышленника в ногу.

После этого 50-летний гражданин забаррикадировался в доме. Полицейские проводили переговоры, пытаясь убедить его выйти из дома и добровольно сдать оружие. Однако тот отказался.

Для задержания вооруженного мужчины была введена операция «Гром».

По решению руководства Нацполиции и МВД Украины к проведению спецоперации привлекли спецподразделение КОРД.

Спецназовцы оперативно провели штурм здания, перед этим убедившись, что в доме, кроме злоумышленника, больше никого нет.

Применив меры физического воздействия, полицейские задержали злоумышленника, у него изъяли оружие. После чего ему была оказана медицинская помощь.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 348 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Во время проведения обыска в домовладении злоумышленника полицейские изъяли четыре тротиловые шашки и электродетонатор. Изъятое отправлено на экспертизу.

В 2016 году на Тернопольщине при аналогичных обстоятельствах погибли двое полицейских и женщина.

Продолжается следствие.