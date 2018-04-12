Закарпатская облгосадминистрация просит «Укрзализныцю» назначить дополнительный поезд «Киев - Ужгород» в связи со цветением сакуры.

Как сообщается на сайте главы ОГА Геннадия Москаля, предлагается назначить дополнительный поезд на следующие выходные 13-15 и 20-22 апреля, так как сейчас практически все билеты на поезд из Киева в Ужгород и обратно распроданы.

«С 27 апреля по 4 мая запланирован дополнительный поезд «Киев - Ужгород» на майские праздники, однако ближайшие и следующие выходные мы будем ощущать острый дефицит пассажирских мест, - отметил Москаль. - Поэтому масса людей, которые захотят посетить Ужгород в середине апреля и полюбоваться сакурами, просто не смогут добраться сюда поездом».

Учитывая это, облгосадминистрация просит ПАО «Укрзализныця» ввести дополнительный поезд «Киев - Ужгород» и в обратном направлении 13-15 и 20-22 апреля, который можно условно назвать «сакуровым рейсом».