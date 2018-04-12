также в разделеОбщество
В главный офис «Укрзализныци» пришли с обыском
Запорожского патрульного задержали за вымогательство 17
Стало известно, когда Савченко пройдет детектор лжи 25
ЮНЕСКО приняло решение о мониторинговой миссии в Крыму 23
11 апреля. Картина дня 44
В Хмельницкий суд подали иск в стихах 36
В РФ обвинили Киев в срыве «пасхального перемирия» и завели дело на военных 40
Балух отказался прекращать голодовку 29
Завтра температура в Украине снизится до весенних показателей 59
Турчинов: Отказ Украины от ядерного оружия был ошибкой 49
Капитана «Норда» отпустили под личное обязательство 35
В Днипре за вымогательство задержали криминального авторитета 46
Полиция задержала в Краматорске бывшего боевика 30
Арестованный одесский аэропорт работает в штатном режиме 58
Житель Тернополя вымогал деньги у участников АТО под видом сбушника 28
Суд отменил постановление Холодницкого о приостановке следствия по делу Охендовского 33
Розенблат признан потерпевшим в деле о провокации взятки 56
В Припяти задержали сталкеров, приехавших из Москвы 36

Закарпатская облгосадминистрация просит «Укрзализныцю» назначить дополнительный поезд «Киев - Ужгород» в связи со цветением сакуры.

Как сообщается на сайте главы ОГА Геннадия Москаля, предлагается назначить дополнительный поезд на следующие выходные 13-15 и 20-22 апреля, так как сейчас практически все билеты на поезд из Киева в Ужгород и обратно распроданы.

«С 27 апреля по 4 мая запланирован дополнительный поезд «Киев - Ужгород» на майские праздники, однако ближайшие и следующие выходные мы будем ощущать острый дефицит пассажирских мест, - отметил Москаль. - Поэтому масса людей, которые захотят посетить Ужгород в середине апреля и полюбоваться сакурами, просто не смогут добраться сюда поездом».

Учитывая это, облгосадминистрация просит ПАО «Укрзализныця» ввести дополнительный поезд «Киев - Ужгород» и в обратном направлении 13-15 и 20-22 апреля, который можно условно назвать «сакуровым рейсом».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги