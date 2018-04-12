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Национальный банк Украины прогнозирует получение очередного транша кредита от Международного валютного фонда в начале третьего квартала текущего года.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе брифинга. «Это будет, возможно, в третьем квартале, в начале третьего квартала», - сказал Сологуб.

По его словам, в НБУ считают, что Украина выполнит все условия Фонда для очередного пересмотра программы, сообщает УНИАН.

Также Сологуб сообщил, что вопросов к НБУ у Фонда нет, в частности, предусмотренный программой показатель уровня чистых резервов выполняется.

Нацбанк в 2018 году ожидает получения нашей страной около 2 млрд долл. от Международного валютного фонда, а также получения правительством кредитов от Евросоюза и Всемирного банка. 

Как говорится в материалах НБУ, это позволит увеличить международные резервы до 21,6 млрд долл. на конец текущего года, однако в 2019 и 2020 годах из-за пиковых выплат по внешнему государственному долгу платежный баланс будет сведен с дефицитом, и международные резервы несколько сократятся.

Как ранее сообщал ForUm, глава представительства Международного валютного фонда Йоста Люнгман заявил, что Украина должна позволить рынку устанавливать цены на газ.
ForUm

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