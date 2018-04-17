Ядовитое вещество, использованное для отравления экс-сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, было доставлено в Солсбери в жидком состоянии, сообщил правительственный департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Британии (Defra).

По данным ведомства, для отравления была использована очень малая доза отравляющего вещества «Новичок», передает Русская служба ВВС.

Специалисты Defra также сообщают, что в ближайшие дни в девяти местах в Солсбери будут проведены очистительные работы с использованием специальных препаратов.

Среди этих мест – центры скорой помощи, дом Скрипаля и несколько помещений в центре города, в том числе ресторан Zizzi и паб The Mill, где Скрипаль и его дочь побывали в тот день, когда им стало плохо.

Как ожидается, весь комплекс работ по обеззараживанию может занять несколько месяцев, в нем примут участие около 200 военнослужащих, а общая стоимость работ оценивается в несколько миллионов фунтов.

Эксперты отмечают, что нервно-паралитические вещества со временем не испаряются и не исчезают, поэтому необходимо провести такие работы.

«Наша главная цель - сделать эти места безопасными для людей, чтобы они снова могли использоваться жителями Солсбери», - сказал главный научный советник Defra Иан Бойд.

При этом власти подчеркивают, что угроза для здоровья людей остается очень низкой.

Ранее СМИ сообщали, что Скрипалей могли отравить привезенной из РФ гречкой.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери.