Национальный банк оставил неизменным прогноз потребительской инфляции и роста ВПП, сообщает пресс-служба НБУ.

Так, по данным регулятора, инфляция ​​будет снижаться и достигнет целевого уровня в середине к 2019 году.

В течение 2018 года инфляция будет постепенно замедляться - до 8,9% в декабре, однако оставаться выше целевых ориентиров.

Также Национальный банк оставил неизменным прогноз экономического роста на 2018-2020 годы.

В Нацбанке отметили, что в 2017 году украинская экономика выросла на 2,5%, таким образом опередив ожидания Национального банка. Основанием для ускорения экономического роста были более существенное расширение внутреннего потребительского спроса и высокая инвестиционная активность.

Как и ранее, Национальный банк прогнозирует дальнейшее ускорение роста реального ВВП в 2018 году до 3,4%.

Напомним, по прогнозам МЭРТ, уровень инфляции в 2018 году составит 9,7% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года), в 2019 году - 8%, в 2020 году - 6,8%, в 2021 году - 6,4%.