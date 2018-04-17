Сегодня ночью в районе аэродрома временно оккупированного Луганска, куда боевики согнали военную технику для проведения парада 9 мая, были слышны взрывы. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на несколько источников в городе.

«Около 02:00 сильно бахало, около 10 взрывов, окна в доме дрожали», - отметил луганчанин Андрей.

По его словам, звуки взрывов слышали также в центре и восточных кварталах города. По предварительной информации, пострадавших нет.

«Они (боевики. - Ред.), как всегда обвинят украинских военных в обстреле, сделают нужную «картинку», все уже здесь с этого просто ржут», - добавил другой собеседник.

Он уточнил, что после заявлений о введении миротворцев террористы и российские пропагандисты в городе специально нагнетают ситуацию и пугают якобы «наступлением ВСУ».

На сайте боевиков сообщается, что четыре единицы военной техники, которые должны были участвовать в Параде Победы 9 мая, были повреждены.

Напомним, по данным ОБСЕ, боевики «ЛНР» подтянули большое количество танков, гаубиц, ракетных систем «земля-воздух», реактивных систем залпового огня и БТРов к окраинам оккупированного Луганска.