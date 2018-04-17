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Украина не намерена политически воевать с Венгрией, но и удовлетворять ее неадекватные требования не будет. Об этом заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в эфире 5 канала, сообщает УНИАН.

«Мы противостоим, но ни с нашей, ни с их стороны уступок нет. Мы не боимся этого дипломатического противостояния, если мы убеждены, что действуем правильно, в рамках наших международных обязательств», - заявил Кулеба.

«Никакого намерения сливать позицию у нас нет. Мы не хотим воевать политически с Венгрией, но и идти на неадекватные требования, удовлетворять их мы не готовы», - добавил постоянный представитель Украины.

По его словам, несмотря на напряжение в двусторонних отношениях по вопросу языка образования, Венгрия заинтересована в безопасности Украины. «Несмотря на накал в сфере образования санкции против РФ были продлены», - отметил Кулеба.

«В сфере безопасности и Венгрия, и Польша заинтересованы в том, чтобы Украина была сильной державой, способной себя защищать и эффективно быть восточным флангом Европы в широком смысле. Но не надо иметь никаких иллюзий, надо делать ставку на себя, развивать свои силы, а с сильными все захотят дружить», - резюмировал он.

Как сообщал ForUm, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявляет, что его страна требует от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе Венгрия будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и Организации Североатлантического договора (НАТО).

В МИД назвали это манипуляцией, поскольку правительство Украины уже утвердило законопроект о продлении переходного периода (по закону об образовании. - Ред.) до 2023 года.
ForUm

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