Правоохранители устанавливают обстоятельства ночного взрыва в парке Киото в Деснянском районе Киева. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка.

Предварительно установлено, что в парке отдыхала компания молодых людей. Между ними и прохожим возник конфликт, в результате чего один из них бросил под ноги предмет, похожий на гранату. От взрыва пострадал сам злоумышленник – 34-летний житель Черниговской области и 21-летний житель Броваров: их с осколочными ранениями доставили в больницу.

Взрывотехники на месте происшествия изъяли фрагменты гранаты Ф1. Группа молодых людей сразу разбежалась.

Полиция провела тщательный осмотр места происшествия и пообщалась с возможными свидетелями и очевидцами. Устанавливаются анкетные данные всех участников и обстоятельства конфликта.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что злоумышленник, бросивший гранату, является бойцом АТО.