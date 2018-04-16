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На пунктах пропуска на границе со Словакией и Польшей образовались очереди из автомобилей. Об этом сообщил помощник главы погранслужбы Украины Олег Слободян в эфире 112 Украина. 

«Мы видим определенные сложности в движении на пунктах пропуска на границе с ЕС. Причина – наши сограждане, которые постоянно проживают и работают за границей, возвращаются домой после пасхальных и поминальных дней, и это приводит к скоплению автотранспорта», - сказал он. 

По его словам, зафиксировано скопление автомобилей на КПП «Ужгород» (около 150 автомобилей), а также на основных пунктах пропуска на украинско-польской границе – «Ягодин», «Краковец», «Рава-Русская» и «Шегини». Там более 100 автомобилей ждут выезд за границу. 

За пасхальные выходные 2018 года украинскую границу в упрощенном режиме пересекло в 3,5 раза меньше людей, чем в 2017 году. Для сравнения, уточняют в ГПСУ, в 2017 году пасхальным упрощенным режимом воспользовались 9493 человека.

Кроме того, в период поминальных дней снова работал упрощенный режим пропуска.

В конце марта, накануне Пасхи, в пунктах попуска на въезд в Украину начали образовываться очереди из автомобилей, особенно на украинско-польской границе.
ForUm

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