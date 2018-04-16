За прошедшие сутки боевики совершил 59 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.

В результате вражеского огня один украинский военный получил ранение, еще один – боевую травму, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На донецком направлении из запрещенных 120 минометов противник открывал огонь по защитникам Павлополя, Лебединского и Новотроицкого, а из минометов калибра 82 мм - обстреляны защитники Песок и Павлополя. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь велся по укреплениям в районе Авдеевки, Каменки, Шахты «Бутовка», Верхнеторецкого, Пищевика, Широкино и Гнутово. Кроме этого, вооружение БМП враг применил по украинским опорным пунктам вблизи Песок и Талаковки, крупнокалиберные пулеметы – под Опытным, стрелковое оружие – в районе Славного, Березового и Лебединского, а неподалеку Новотроицкого – велся снайперский огонь.

На луганском направлении агрессор применил запрещенные 120 мм минометы по защитникам Луганского, Троицкого и Светлодарска. Кроме этого, вблизи Луганского и Светлодарска боевики вели огонь 82 мм минометов, неподалеку Новолуганского и Новгородского – из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а из вооружения БМП – под Луганским и Троицким.

Напомним, за сутки 14 апреля боевики совершили 52 обстрела позиций украинских военных.