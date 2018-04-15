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За прошедшие сутки боевики совершили 52 обстрела позиций украинских военных, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В результате боевых действий трое украинских защитников получили ранения.  

В частности, на донецком направлении из запрещенной 122 мм артиллерии дважды обстреляны защитники Широкино, а из минометов калибра 82 мм – Песок и Шахты «Бутовка». Также из гранатометов различных систем огонь велся по укреплениям в районе Авдеевки, Марьинки, Каменки, Водяного, Лебединского, Талаковки и Шахты «Бутовка», из вооружения БМП – по защитникам Новотроицкого и Водяного, из зенитной установки – вблизи Авдеевки, а из крупнокалиберных пулеметов – по позициям неподалеку Павлополя, Гнутово, Новотроицкого, Лебединского, Водяного и Шахты «Бутовка». Кроме этого, под огонь из стрелкового оружия попали украинские опорные пункты в районе Авдеевки, Широкино, Лебединского, Талаковки, Новомихайловки, Каменки и Павлополя, а вблизи Водяного, Гнутово, Шахты «Бутовка» и Талаковки велся снайперский огонь.

На луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов агрессор обстреливал защитников Зайцево и Луганского. Кроме этого, минометы калибра 82 мм, гранатометы, вооружения БМП и крупнокалиберные пулеметы противник применил под Луганским, а гранатометы и крупнокалиберные пулеметы – в районе Майорска. Также из крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял защитников Троицкого.
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