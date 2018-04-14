Французские правоохранители подтвердили задержание по линии Интерпола гражданина с документами на имя Армена Саргасян. Мужчина с такими данными объявлен в международный розыск по линии Интерпола органами прокуратуры в начале мая 2014 года, сообщает департамент коммуникаций МВД.

Разыскиваемому инкриминируют организацию действий так называемых «титушек» - молодых людей, причастных к избиению участников Евромайдана. События имели место в Киеве в ноябре 2013– феврале 2014 годов.

В частности, Саргасяна разыскивают по подозрению в совершении покушения на умышленное убийство двух или более лиц (ч. 15 п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины), из хулиганских побуждений (п.7 ч.2 ст. 115 УК ), а также совершенное по предварительному сговору группой лиц (п.12 ч.2 ст. 115КК). Кроме того, речь идет о совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса – умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом.

Сейчас мужчина, задержанный французскими правоохранительными органами, находится во Франции под экстрадиционным арестом. Продолжается углубленная проверка всех обстоятельств по данному факту, проводятся мероприятия по подтверждению его личности.

Отметим, что нацполиция указывает фамилию задержанного – Саргасян, при этом в информации министра внутренних дел Арсена Авакова и народного депутата от «Народного фронта» Антона Геращенко он фигурирует как Саркисян.

Аваков напомнил, что украинские следователи считают Саркисяна одним из организаторов групп «титушек», которые нападали и убивали людей во время евромайдан. В частности, убийство журналиста Вячеслава Веремия осуществила именно группа Саркисяна. Недавно арестованный Юрий Крысин был его «подшефным».