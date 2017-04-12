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Руководитель Национальной комиссии, обеспечивающей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк заявил, что намерен работать на своей должности до мая 2018 года, как того требует закон о НКРЭКУ.

«Я хочу поблагодарить народных депутатов, которые проголосовали за закон о Национальной комиссии, но до сих пор не проголосовали за изменение в Бюджетный кодекс, чтобы обеспечить финансовую независимость комиссии», – подчеркнул он, сообщает 112 Украина.

«Относительно ротации действующего состава комиссии, - согласно закону и указу Президента, который уже подписан, уже в мае месяце три должности будут уволены, еще два поста – в ноябре 2017 года (то есть 5 из 7). Я и другой член комиссии должны доработать до мая 2018 года в полном соответствии с законом», - заявил Вовк.

Напомним, сегодня, 12 апреля, в ходе выступления в парламенте Вовк заявил, что решение об увольнении всего состава НКРЭКУ уже принято Президентом Петром Порошенко.
ForUm

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