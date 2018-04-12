Украина и Уругвай договорились о введении безвизовых поездок для своих граждан, сообщили ForUm’у в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Отмечается, что директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев осуществляет турне по странам Латинской Америки. Первой страной, куда была осуществлена командировка, стал Уругвай.

«По результатам встреч на высоком уровне, в частности с руководителем миграционной службы, руководством МИД, а также с членами парламента Уругвая, Погорельцевом достигнута договоренность о введении безвизовых поездок граждан Украины и Уругвая», – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что после согласования необходимых формальностей для подписания и вступления в силу соответствующего двустороннего соглашения, Уругвай станет еще одной страной, куда граждане Украины смогут путешествовать без виз.