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Национальное антикоррупционное бюро в марте открыло уголовное производство по факту декларирования председателем фракции «Единство» в Киевсовете Александром Омельченко недостоверной информации.

Об этом говорится в материалах Соломенского райсуда Киева от 23 марта.

Источник «Украинской правды» в НАПК, в которое подают е-декларации, и которое проводит их проверку (в том числе и на запрос НАБУ) подтвердило, что речь идет именно об Омельченко.

Отмечается, что детективы НАБУ ходатайствовали о временном доступе к вещам и документам в рамках уголовного производства.

Свою просьбу они аргументировали тем, что депутат Киевсовета 31.03.2017 года подал электронную декларацию за 2016 год, а 06.04.2017 года в исправленной электронной декларации за 2016 год внес «заведомо недостоверные сведения об имеющихся в его  собственности объектах недвижимости».

Отмечается, что Омельченко не указал сведения про два машиноместа (площадью 18,4 м2 и 15,2м2) и факт дарения 3-комнатной квартиры площадью 171,6 м2 своему сыну.

Следствие выяснило, что регистрацию права собственности и удостоверение договора дарения квартиры осуществлял частный нотариус, поэтому возникла необходимость получить доступ к документам, которые находятся во владении частного нотариуса.

«Детектив просил рассмотреть поданное ходатайство о предоставлении временного доступа к указанным вещам и документам без вызова представителей лица, во владении которого они находятся, поскольку существует реальная угроза изменения или уничтожения документов», - говорится в материалах суда.

Суд ходатайство детективов НАБУ удовлетворил. Им предоставлено месячный доступ к документам нотариуса.

Отмечается, если доступ к вещам не будет предоставлен, то суд по ходатайству детективов может дать разрешение на обыск.

10 апреля НАЗК начало полную проверку электронной декларации экс-мэра столицы, председателя фракции «Единство» в Киевсовете Александра Омельченко на основании информации, полученной от НАБУ.
ForUm

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