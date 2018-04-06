В Министерстве экономического развития и торговли прогнозируют уровень роста реального ВВП в 2018 году на уровне 3,2%, сообщает пресс-служба МЭРТ.

«В Минэкономразвития состоялась дискуссия по вопросам макроэкономического анализа и прогнозирования между ведущими специалистами в сфере макропрогнозирования государственного сектора, бизнеса и общественности. По результатам дискуссии Минэкономразвития опубликовало очередной выпуск «Украина: перспективы развития. Консенсус-прогноз» (апрель 2018)», – говорится в сообщении.

Так, эксперты прогнозируют уровень роста реального ВВП в 2018 году на уровне 3,2%, тогда как в 2019 году - 3,1%, в 2020 году - 3,3%, 2021 году - 4%.

Уровень инфляции, согласно прогнозам, в 2018 году составит 9,7% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года), в 2019 году - 8%, в 2020 году - 6,8%, в 2021 году - 6,4%.

«Консенсус-прогноз» - это усредненные значения основных прогнозных показателей экономического развития Украины, которые рассчитаны на основе экспертных оценок участников опроса. Все обобщенные макропоказатели, приведенные в консенсус-прогнозе, рассчитаны как медиана.

Напомним, в октябре-декабре 2017 года реальный валовой внутренний продукт увеличился на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.