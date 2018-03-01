Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 17% годовых с 2 марта, сообщает пресс-служба НБУ.

По данным регулятора, четвертое подряд повышение ключевой процентной ставки является целесообразным, учитывая отсутствие существенных признаков ослабления инфляционных рисков и направлено на снижение потребительской инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе.

«Учитывая необходимость нивелирования влияния определенных рисков и сдерживания инфляционного давления, Национальный банк считает необходимым повысить учетную ставку до 17% годовых», – говорится в сообщении.

В результате, по оценкам Национального банка, после ряда повышений учетной ставки, начиная с октября прошлого года, монетарные условия пока достаточно жесткиме, чтобы обеспечить снижение инфляции до целевых показателей в среднесрочной перспективе, как и предполагалось в январском инфляционных отчете. «Однако в случае дальнейшего усиления фундаментальных инфляционных рисков, Национальный банк может продолжить повышение учетной ставки. Следующее решение по учетной ставке в апреле 2018 года будет приниматься с учетом новых макроэкономических прогнозов, в частности по инфляции», – подчеркнули в НБУ.

«Правление Национального банка убеждено, что достижение ценовой стабильности - необходимая предпосылка устойчивого экономического роста. В частности, улучшение инфляционных ожиданий выступает основным фактором снижения ставок банков по кредитам в среднесрочной перспективе», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, с 26 января правление Национального банка Украины повысило учетную ставку до 16% годовых.