Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия») предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга.



Депутат считает, что договор «односторонне выгоден» Украине.

«Ибо, не оговаривая механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы, во второй статье договора мы признаем территориальные границы Украины, а они, соответственно, наши — на момент подписания и ратификации этого документа. То есть речь идет о том, что, подписав этот договор, Россия в 1997-м, а затем при ратификации в 1999 году подтвердила, что она считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины», — приводит слова Затулина РИА Новости.

«Наша трактовка договора состоит в том, что, конечно, наше признание, сделанное в этом договоре, границ взаимосвязано с темой договора: дружба, сотрудничество и партнерство. То есть — нет дружбы, сотрудничества и партнерства, по идее, возникает повод к тому, чтобы сказать: «Значит, надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам». Поэтому лично я буду предлагать и предлагаю уже, что нам нужно, по крайней мере, в части этого договора, его денонсировать — в части, касающейся статьи второй, а именно признания границ», — заявил он.

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Крым объявлен временно оккупированной территорией. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года Президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия РФ. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

11 апреля в России опубликовали новую версию конституции РФ, в которой говорится, что «республика Крым и город федерального значения Севастополь являются частью России».



