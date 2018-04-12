Генеральная прокуратура Украины совместно с сотрудниками Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности проводит обыск в помещении ПАО «Укрзализныця» в связи с осуществлением досудебного расследования в уголовном производстве по фактам завладения денежными средствами, которые предназначались на ремонт дизель-поездов, используемых при пригородных перевозках, по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 УК Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В упомянутом уголовном производстве сообщено о подозрении 14 должностным лицам, в том числе 3 лицам руководящего состава департаментов «Укрзализныци», 4 руководителям аффилированных предприятий, 7 должностным лицам железной дороги и ее филиалов других уровней.

Досудебным следствием установлено, что руководители ПАО «Днепропетровский тепловозоремонтный завод» по предварительному сговору с руководством региональных филиалов «Львовская железная дорога», «Южная железная дорога», при непосредственном участии руководства «Укрзализныци», с привлечением ряда фиктивных предприятий, зная, что никаких работ по модернизации дизельных двигателей М 756 на ПАО «ДТРЗ» не проводилось, составили и издали ряд заведомо ложных официальных документов о якобы осуществлении ремонтов (модернизации) этих дизельных двигателей. Это стало основанием для перечисления более 70 млн грн со счетов «Укрзализныци» на счета ПАО «ДТРЗ», в дальнейшем перечисленных фиктивным предприятиям.

Бывшие руководители «ДТРЗ», которым сообщено о подозрении, признали, что указанные операции были бестоварные.

«Совершение этого преступления стало возможным в связи с тем, что работниками ПАО «Укрзализныця» вопреки требованиям правоустанавливающих документов предприятия приняты решения о возможности заключения таких договоров филиалами без получения письменного разрешения ПАО «Укрзализныця», - отметили в ГПУ.

Установлено, что указанные ремонтные работы преимущественно выполнялись на территориях депо, где эксплуатируются указанные дизель-поезда.

Во время обыска планируется изъять оригиналы противоправных решений ПАО «Укрзализныця», материалы по согласованию изменений в финансовые планы региональных филиалов, которые сделали возможным совершение упомянутого преступления, документы по движению средств.

«Несмотря на заявления должностных лиц ПАО «Укрзализныця» о заинтересованности в искоренении противоправных явлений в работе компании, осуществление указанного следственного действия обусловлено предоставлением в полном объеме запрашиваемых документов и длительным препятствием руководством аффилированного предприятия ПАО «Укрзализныця» - «ДТРЗ» проведению проверки соблюдения законодательства органами Государственной фискальной службы Украины согласно постановлению суда», - отметили в ведомстве.

Досудебное расследование в указанном резонансном уголовном производстве продолжается и находится на постоянном контроле руководства Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщал ForUm, в четверг, 12 апреля, в офисе ПАО «Укрзализныця», по адресу улица Тверская, 5, сотрудники Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины при содействии Департамента безопасности проводят следственные действия по ранее открытым уголовным производствам.