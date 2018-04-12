Исполнительный совет Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) принял решение о мониторинге состояния и защите культурного наследия в аннексированном Россией Крыму.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

«Исполнительный совет ЮНЕСКО принял важное решение по Крыму. Это фактически возможность для размещения мониторинговой миссии и борьбы за образовательные права, науку, охрану памятников культуры в Крыму, в т.ч. Ханского дворца. Не дадим оккупационной власти разграбить и уничтожить украинское достояние», - написал он в Twitter.

Щойно Виконрада ЮНЕСКО ухвалила важливе рішення щодо Криму.Це фактично можливість для розміщення моніторингової місії і боротьби за освітні права, науку,охорону пам'яток культури в Криму, у тч Ханського палацу.Не дамо окупаційній владі розграбувати та знищити українське надбання! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 апреля 2018 г.





Напомним, в октябре 2017 подконтрольный России Госкомрегистр оккупированного Крыма зарегистрировал право собственности на 32 объекта недвижимости Ханского дворца. Таким образом музей-заповедник перешел в «республиканскую собственность».

Во время так называемой реставрации Ханского дворца оккупанты уничтожают памятник, который в 2014 году должен был быть включен в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Ханский дворец – памятник истории и культуры общемирового значения, единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры. Дворец входит в состав Бахчисарайского историко-культурного заповедника.