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Подконтрольный России Госкомрегистр оккупированного Крыма зарегистрировали право собственности на 32 объекта недвижимости Ханского дворца, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-служба ведомства.

Таким образов музей-заповедник перешел в «республиканскую собственность».

«Среди оформленных дворцовых объектов памятника общемирового значения — главный, гаремный, конюшенный, кухонный и свитский корпуса, Соколиная башня, Малая Ханская мечеть, 11 нежилых зданий, 3 складских помещения», — отметили в Госкомрегистре.

Ханский дворец-музей в Бахчисарае — самый известный музей, связанный с историей крымских татар, территория летней резиденции крымских ханов Гиреев. На территории музейного комплекса расположены дворец, гаремный корпус, ханское кладбище, мечеть. 
ForUm

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