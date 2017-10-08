Подконтрольный России Госкомрегистр оккупированного Крыма зарегистрировали право собственности на 32 объекта недвижимости Ханского дворца, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-служба ведомства.
Таким образов музей-заповедник перешел в «республиканскую собственность».
«Среди оформленных дворцовых объектов памятника общемирового значения — главный, гаремный, конюшенный, кухонный и свитский корпуса, Соколиная башня, Малая Ханская мечеть, 11 нежилых зданий, 3 складских помещения», — отметили в Госкомрегистре.
Ханский дворец-музей в Бахчисарае — самый известный музей, связанный с историей крымских татар, территория летней резиденции крымских ханов Гиреев. На территории музейного комплекса расположены дворец, гаремный корпус, ханское кладбище, мечеть.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время