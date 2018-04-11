В Алжире разбился военный самолет, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Аль-Хадас». По предварительным данным, число погибших может превысить 200 человек.

Телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источник сообщил, что большинство пассажиров были военными, никто не выжил.

Как передает новостной портал Alg24, крушение потерпел самолет Ил-78. ЧП произошло в сельскохозяйственной зоне близ города Блида около 08:00 по местному времени.

По данным алжирского информационного агентства, самолет направлялся с севера страны из провинции Блида на юго-запад и упал в районе аэропорта через несколько минут после взлета. Причиной могла стать техническая неисправность.

На место происшествия направили 14 карет скорой помощи. Движение на близлежащих дорогах перекрыто.