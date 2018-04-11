В Алжире разбился военный самолет, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Аль-Хадас». По предварительным данным, число погибших может превысить 200 человек.
Телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источник сообщил, что большинство пассажиров были военными, никто не выжил.
Как передает новостной портал Alg24, крушение потерпел самолет Ил-78. ЧП произошло в сельскохозяйственной зоне близ города Блида около 08:00 по местному времени.
По данным алжирского информационного агентства, самолет направлялся с севера страны из провинции Блида на юго-запад и упал в районе аэропорта через несколько минут после взлета. Причиной могла стать техническая неисправность.
На место происшествия направили 14 карет скорой помощи. Движение на близлежащих дорогах перекрыто.
فيديو| وسائل إعلام: 200 قتيل في تحطم الطائرة قرب العاصمة #الجزائر pic.twitter.com/ABh8SSPrjK— سبر (@Sabrnews) 11 квітня 2018 р.
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