В феврале 2018 потребительская инфляция незначительно замедлилась в годовом измерении до 14,0% с 14,1% в январе. В месячном измерении индекс потребительских цен вырос на 0,9%, сообщает пресс-служба Нацбанка, ссылаясь на данные Государственной службы статистики.

«Фактическая инфляция в годовом измерении осталась несколько выше прогноза, опубликованном в «инфляционном отчете» за январь 2018 года. К этому привело прежде всего более существенное, чем ожидалось, подорожание сырых продуктов питания и топлива», - пояснили в Нацбанке.

В целом текущая динамика потребительской инфляции и ее составляющих свидетельствует о сохранении значительного инфляционного давления. В то же время его усилению в феврале противодействовало укрепление гривни, которое продолжается и в первой половине марта. Таким тенденциям на валютном рынке, среди других факторов, способствует и проведение Нацбанком более жесткой монетарной политики.

Базовая инфляция в феврале замедлилась до 9,7% г/г. Показатели базового ИПЦ в годовом измерении незначительно превысили прогноз Национального банка, однако это произошло в первую очередь за счет более высоких январских показателей. В месячном измерении показатель базовой инфляции за февраль (0,6%) отвечал прогнозу.

Одним из ключевых факторов замедления базовой инфляции в феврале стала благоприятная ситуация на валютном рынке. Так, гривня укрепилась как к доллару США, так и к корзине валют. Это в определенной степени сдерживало влияние от роста потребительского спроса и расходов, в том числе на оплату труда.

В частности, благодаря укреплению гривни замедлился рост цен на продукты питания с высокой степенью обработки (среди которых также присутствуют импортируемые товары), годовые темпы роста цен на одежду и обувь не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, оставалось умеренным рост цен на другие непродовольственные товары. Зато, несмотря на некоторое замедление относительно значительными темпами продолжала расти стоимость услуг.

Рост цен на сырые продукты питания в феврале замедлился (до 22,9% г/г), однако, как и в январе, превышал прогноз. Цены на сырые продукты питания росли не так быстро, как в январе, благодаря менее значительному росту цен на мясо и молоко, что отражало нисходящую динамику цен на них на мировых рынках.

Однако замедление роста цен на мясо и молоко было не таким существенным, как прогнозировалось. Кроме того, более существенно ускорился рост цен на фрукты, в том числе из-за повышения цен на бананы в результате снижения мирового урожая.

Также увеличились темпы роста цен на овощи борщового набора, прежде всего капусту, свеклу и морковь, вследствие уменьшения предложения качественной продукции и значительных объемов экспорта этой продукции. Зато существенно замедлился рост цен на тепличные овощи (огурцы, помидоры, перец и т.д., значительная часть которых импортируется). Это объясняется как существенным укреплением гривни в течение февраля, так и увеличением объемов импорта.

Темпы роста цен на топливо (21,9% г/г) практически не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, но были большие ожиданий из-за более высоких цен на нефть по сравнению с предположениями, заложенными в прогноз.

По оценкам Нацбанка, монетарные условия являются пока достаточно жесткими, чтобы обеспечить постепенное снижение потребительской инфляции и ее возвращение в целевой диапазон в середине 2019 года.