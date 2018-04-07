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Министры иностранных дел Украины, ФРГ и Франции планируют обсудить вопросы Донбасса в трехстороннем формате, после чего рассмотрят возможность полноценной встречи «нормандской четверки» с участием России. Об этом глава МИД Павел Климкин сообщил в пятницу вечером, 6 апреля, в эфире телеканала Интер, сообщает LIGA.net.

По его словам, в приоритете – встреча либо телефонный разговор «нормандской тройки», то есть глав МИД Украины, Германии и Франции. «Потом будем смотреть, с чем выходим на Россию», - добавил Климкин.

Министр подчеркнул, что ключевые вопросы – безопасность, освобождение политзаключенных и заложников и концепт миротворческой миссии на Донбассе.

«Если включаем эти три вопроса в повестку дня «нормандской» встречи – собираемся вчетвером. Очень надеемся, что в ближайшее время на такую встречу мы выйдем», – отметил Климкин.

Глава МИД также сообщил, что в ближайшие дни намерен поговорить со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

Ранее сообщалось, что Президент Петр Порошенко во время визита в Берлин 10 апреля обсудит с канцлером Германии Ангелой Меркель детали возможного введения миротворцев ООН в Донбасс.
ForUm

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