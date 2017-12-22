Испытания новой украинской ракетной техники состоялось успешно. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов после испытательных пусков ракет на военном полигоне в Одесской области, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

По его словам, этими испытаниями завершился целый этап в работе украинских разработчиков и производителей ракетной техники. «Сейчас можно с уверенностью сказать, что Украина имеет новое мощное ракетное оружие, которое станет весомым аргументом сдерживания агрессора», - отметил секретарь СНБО Украины.

Турчинов рассказал, что во время испытаний уточнялись баллистические характеристики, проверялась высокоточная система наведения, эффективность нового твердого ракетного топлива и надежность поражения цели боевой частью ракеты. «Также, что очень важно, мы проверили качество новых ракетных корпусов из сверхпрочных сплавов, изготовленных на уникальном технологическом оборудовании, монтаж которого завершился в прошлом месяце в Государственной акционерной холдинговой компании «Артем»», - сказал он.

«Во время испытаний ракеты попали прямо в точку прицеливания, - сообщил Турчинов, - это уникальный результат, который в очередной раз доказывает преимущества украинских ракет над российскими аналогами».

Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с успешным испытанием украинского ракетного комплекса «Ольха».

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