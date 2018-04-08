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В Стамбуле танкер врезался в исторический особняк на берегу Босфора из-за неисправности рулевого оборудования. 225-метровый танкер врезался в особняк около 16.00 7 апреля. 

Как сообщает УНИАН со ссылкой на Daily Sabah, судно направлялось из Египта в Украину.

Особняк был построен в 18 веке и использовался для проведения свадеб и концертов. В результате инцидента движение проливом остановили в оба направления.



О пострадавших в результате инцидента не сообщается, однако на кадрах с места происшествия можно заметить значительные повреждения, причиненные особняку.
ForUm

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