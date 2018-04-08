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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян поручил Госавиаслужбе осуществить проверку фактов, изложенных в материале агентства Reuters, относительно возможной перевозки самолетами украинских авиакомпаний российских наемников между Дамаском и Ростовом-на-Дону, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

По информации агентства, ранее самолеты Аirbus принадлежали европейским и американским авиакомпаниям, но позже они оказались в парках ближневосточных компаний через сеть посредников и оффшоров. В частности 84 применяемых самолетов производства Airbus и Boeing  смогли приобрести или арендовать компании «Хорс» и «Дарт» (зарегистрированы в Украине). Из этих 84 самолетов как минимум 40 оказались в Ираке, Иране и Сирии.

«Если по итогам проверки Госавиаслужбы информация подтвердится, Министерство инфраструктуры будет рекомендовать правительству и СНБО внести указанные компании и их владельцев в санкционный список. Их сертификаты будут аннулированы», - подчеркнул Омелян.

Напомним, агентство Reuters опубликовало расследование, в котором раскрыта схема, как частная сирийская авиакомпания Cham Wings переправляет российских наемников в Сирию.
ForUm

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